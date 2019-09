Girabola2019/20: 1º de Agosto goleia e assume liderança

JOGADORES DO 1º DE AGOSTO FESTEJAM TRIUNFO (ARQUIVO) (FOTO: ROSÁRIO DOS SANTOS)

Angop

O 1º de Agosto derrotou hoje, no Uíge, o Santa Rita de Cássia, por claros 4-1, e assumiu a liderança do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (Girabola2019/20), com 12 pontos.

Ao intervalo da partida, que contou para a quinta jornada, registava-se uma igualdade a um golo.

Nesta primeira etapa do desafio, os “militares” adiantaram-se no marcador, logo aos quatro minutos, por Buá, ao passo que Vidinho, aos 38, voltou a empatar.

Na segunda parte, Kila (53’), Leonel (78’) e Zito Luvumbo (88) marcaram os outros golos dos “Agostinos”.

Ainda hoje, o Cuando Cubango FC e o Interclube empataram a um golo ao passo que o FC Bravos do Maquis triunfou no terreno do Recreativo da Caála, por 1-0.

A jornada prossegue nesta segunda-feira com o jogo entre Ferrovia do Huambo e Petro de Luanda e na terça-feira encerram a ronda Desportivo da Huíla-Académica do Lobito.

A jornada abriu neste sábado com os seguintes resultados:

Sagrada Esperança-Recreativo do Libolo, 1-1

1º de Maio de Benguela-Wiliete de Benguela, 0-1

Progresso do Sambizanga-Sporting de Cabinda, 2-1