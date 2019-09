Portal de Angola encerra 1º de Outubro por tempo indeterminado

Devido às dificuldades financeiras conjunturais que o país está a atravessar, e a indisponibilidade do seu fundador de dar continuidade ao projeto, decidimos encerrar o Portal de Angola por tempo indeterminado até encontramos entidade com a mesma ambição séria e responsável, que queira dar continuidade ao projeto.

“O Portal de Angola é um órgão digital de informação direcionado à difusão de notícias sobre Angola e o Mundo. Desde 7 Junho de 2011, data da sua fundação, tem sido uma alternativa às plataformas em papel na rápida utilização de conteúdos informativos, à semelhança dos canais televisivos de notícias espalhados pelo globo.

Ao longo dos oito anos de existência, o Portal de Angola firmou-se como opção de leitura fiável, com dinamismo, rigor e credibilidade. Como “sítio” agregador de notícias, o Portal de Angola persegue objetivos muito precisos no panorama da comunicação social sobre a realidade concreta do mundo, muito particularmente sobre o nosso país e sua interioridade.

Finalizamos agradecendo aos leitores, colaboradores e a toda a equipa que esteve connosco durante estes anos.