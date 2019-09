Justino Pinto de Andrade renuncia ao cargo no Bloco Democrático

O presidente do Bloco Democrático (BD), Justino Pinto de Andrade, renunciou hoje, ao cargo, por “ter já contribuído para a democratização do país”, avançou Angop.

O anúncio foi feito na abertura da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Política dessa formação partidária, que decorre na capital angolana, Luanda.

De acordo com Justino Pinto de Andrade, o país está a viver um outro ciclo político, iniciado com as mudanças na direcção do MPLA (partido no poder) e que se prevêem prosseguir na UNITA (maior partido na oposição), durante o seu congresso, agendado para este ano.

Disse que depois de ter cumprido um mandato e por concluir um segundo na presidência do BD e de participar na luta de libertação nacional, “é chegada a hora de abandonar o cargo”.

Considerou desajustado, na sua forma de estar na política, eternizar-se no cargo de presidente do BD, afirmando que a sua condição no futuro será de militante de base, apesar de não abandonar a função de deputado, para a qual foi eleito em 2017.

O BD está registado no Tribunal Constitucional desde 20 de Outubro de 2010 e integra a Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE). As suas linhas programáticas estão baseadas na defesa da democracia e da justiça social, sendo seu objectivo principal “fazer de Angola uma potência económica de dimensão atlântica para enriquecer os angolanos”.