Advogados de Lula querem divulgar áudios para provar que foram interceptados por Moro

Ele enviaram uma carta ao professor Matthew Stephenson, da Faculdade de Direito de Harvard

De acordo com o UOL que cita a Folha de São Paulo, o manifesto de 17 juristas do mundo acusando o ministro Sergio Moro, da Justiça, e a força-tarefa da Lava Jato de promoverem um julgamento injusto de Lula gerou réplica dos procuradores -e agora uma tréplica dos advogados do petista.

Numa carta enviada ao professor Matthew Stephenson, da Faculdade de Direito de Harvard, que está publicando a polêmica em seu blog, eles dizem que se dispõem a divulgar áudios “numa conferência internacional” para provar que foram interceptados ilegalmente por ordem de Moro – o que o juiz nega.