Viagem de Bolsonaro para participar da Assembleia Geral da ONU está ‘assegurada’, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, informou nesta sexta-feira (20) que a viagem do presidente Jair Bolsonaro para participar da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, está “assegurada”.

Bolsonaro passou por uma bateria de exames na manhã desta sexta-feira para avaliar o estágio de recuperação da cirurgia a que foi submetido no início do mês. Foi informado que o presidente precisará de cuidados especiais no avião.

“O nosso presidente está pronto para o combate, com viagem assegurada para Nova York”, afirmou Rêgo Barros.

Na última quarta-feira, Rêgo Barros já havia antecipado que a evolução do quadro clínico de Bolsonaro é “muito positiva” e que não havia mais dúvida com relação à confirmação da ida dele a Nova York.

O médico Antônio Macedo, responsável pela cirurgia do presidente em São Paulo, informou que os riscos implicados em viagem longa após uma cirurgia são de problema vascular. Bolsonaro usará meias para ativar a circulação, tomará injeções anticoagulantes e recebeu instruções para não ficar muito tempo sentado, sendo orientado para caminhar no avião e passar a maior parte do tempo deitado.