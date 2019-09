PR viaja sábado para Nova Iorque

O Presidente da República, João Lourenço, deixa sábado, 21, Luanda com destino a Nova Iorque (EUA), para participar na septuagésima-quarta sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, enviada hoje à Angop, a agenda do Chefe de Estado angolano inclui uma intervenção na plenária de líderes do mundo inteiro, no dia 24 do corrente mês.

João Lourenço será o primeiro orador na sessão da tarde de 24 de Setembro, dia em que, de manhã, iniciará o debate geral da septuagésima-quarta sessão da Assembleia Geral, com os tradicionais discursos do Brasil (primeiro) e do país-sede da ONU, Estados Unidos da América.

O Presidente da República participará em eventos ligados à economia, diplomacia e ao clima, reservando também parte da sua agenda para encontros com personalidades relevantes do mundo da política, da alta finança e da filantropia.

Consta também da sua agenda momentos com a imprensa, nomeadamente entrevistas a influentes órgãos de comunicação sedeados em território estado-unidense.

Com o Chefe de Estado viajarão vários ministros, que se vão desdobrar em participações em painéis de debate relacionados com a economia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, universo bancário e financeiro, investimentos, negócios e energia, entre outros.