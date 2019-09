Ministério do Turismo realiza o Segundo Conselho Consultivo em Outubro

Portal de Angola | Diniz Kapapelo

O Ministério do Turismo realiza entre os dias 03 a 05 de Outubro, na província da Huíla o seu segundo Conselho Consultivo.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, o evento, a decorrer sob o lema “JUNTEMOS SINERGIAS PARA DESENVOLVER O TURISMO–UMA ALAVANCA PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO”, será orientado pela titular da pasta, Ângela Bragança, o Conselho Consultivo é um órgão colegial de consulta periódica do Ministério do Turismo em matéria de coordenação das actividades do Ministério, bem como para formulação de propostas de politicas públicas do sector.

De acordo com o Decreto Executivo nº 192/18, datado de 17 de Junho de 2018, no seu artigo nº2 compete ao conselho consultivo deste órgão Ministerial:

⦁ Apoiar o Ministério na avaliação e supervisão da execução do programa de investimento público e dos programas de actividades do Ministério;

⦁ Analisar a organização e o funcionamento dos serviços, órgãos superintendidos e empresas estratégicas do sector, sugerindo medidas tendentes à sua melhoria;

⦁ Propor as bases para elaboração de estratégias, planos de desenvolvimento, programas executivos, planos de investimentos e programação financeira no domínio do Turismo;

⦁ Efectuar o acompanhamento das empresas estratégicas do Sector e dos organismos superintendentes;

De acordo com o Ministério, citado pelo documento, o encontro vai servir igualmente para fazer um balanço das actividades do ano transacto com vista à apresentação do programa de actividades do Ministério do Turismo para o ano de 2020.

Participarão no Conselho Consultivo os dirigentes e quadros do sector ao nível central e provincial, representantes dos departamentos ministeriais, responsáveis de associações e operadores dos sectores.