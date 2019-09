Bolsonaro “obrigado” a pagar 50 mil euros a Chico Buarque

O Brasil terá de pagar metade dos 100 mil euros do Prémio Camões de Literatura atribuído ao cantor. Um “sapo” para o governo de Bolsonaro, porque Chico é militante do PT e amigo de Lula

Por muito que lhe custe, escreve a Plataforma, Jair Bolsonaro terá de cumprir com a lei e pagar metade do valor do Prémio Camões de Literatura que foi atribuído ao compositor, cantor e escritor brasileiro Chico Buarque. A ironia é assinalada nna coluna Radar, da Revista Veja. O Presidente do Brasil deve assinar o diploma e pagar metade dos 100 mil euros (cerca de R$ 460 mil) do prémio ao cantor, que é militante do PT e amigo de Lula da Silva.

De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, o diploma, assinado pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, já chegou ao Palácio do Planalto, em Brasília, para Bolsonaro assinar e mandar de volta para Lisboa.

O documento, em três vias, está no gabinete do ministro Osmar Terra, a quem a Cultura está subordinada.

Chico Buarque foi escolhido por unanimidade pelo júri formado por representantes de Brasil, Portugal, Moçambique e Angola. O prémio será entregue numa cerimónia em Lisboa.

O Prémio Camões foi criado em 1988 e é considerado o principal galardão da literatura em língua portuguesa. Chico é o 13º brasileiro a levar a honraria, que premeia escritores pelo conjunto da obra com 100 mil euros.

Na semana passada, o Itamaraty censurou a exibição de um filme sobre a vida e obra do cantor no Uruguai. A obra seria exibida no “Brazil Film Festival 2019”, que acontece em outubro e, entre outros, é patrocinado pela Embaixada do Brasil no país.

Na última quinta-feira, 19 de setembro, Chico Buarque visitou o ex-presidente Lula na carceragem da Superintendência da PF em Curitiba. Após o encontro, o cantor pediu a liberdade do ex-Chefe de Estado do Brasil.