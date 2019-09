Adiado julgamento de Zenu dos Santos e Walter Filipe

O julgamento de José Filomeno “Zunu” dos Santos e três outros réus, inicialmente marcado para o próximo dia 25, foi adiado, anunciou o Tribunal Supremo (TS) de Angola.

Numa nota de imprensa, citada pela VOA, o TS disse ter aceite um pedido do advogado do réu Walter Filipe Duarte da Silva a solicitar o adiamento por estar actualmente a participar “no julgamento que decorre no Supremo Tribunal Militar”.

Actualmente, está a decorrer nesse tribunal o julgamento do antigo chefe dos serviços de inteligência General José Maria.

Para além de José Filomeno dos Santos e do ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter da Silva, são também arguidos o empresário Jorge Gaudens Pontes Sebastião e António Samalia Bule Manuel, do Departamento de Gestão de Reservas do BNA.

Todos são acusados de branqueamento de capital e peculato.

O caso é conhecido como “o processo dos 500 milhões” e envolve uma transferência do BNA para o Reino Unido nesse valor.

Ao anunciar o adiamento do julgamento o tribunal não revelou quando é que se iniciará