Trump apela a um ambiente de negócio atraente em Angola

Angop

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, exortou, nesta segunda-feira, em Washington, o governo angolano a promover um ambiente atraente para o investimento estrangeiro directo que incentive um maior envolvimento das empresas americanas.

Ao falar na cerimónia de acreditação do embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola nos EUA, Joaquim do Espírito Santo, o estadista americano disse acreditar que as empresas do seu país “oferecem valências incomparáveis”.

“Saúdo os esforços do Governo angolano em combater a corrupção e diversificar a economia de Angola”, disse o Presidente Trump, ressaltando que foi com “grande prazer” que aceitou as Cartas Credenciais.

O Chefe de Estado americano disse estar ansioso para trabalhar com o embaixador angolano, para expandir as relações existentes entre os dois países, realçando que ele “chegou num momento importante das relações entre os EUA e Angola, após um ano de troca de visitas de alto nível que aprofundaram o relacionamento bilateral”.

Segundo o estadista, essas trocas de visitas sublinharam o forte apoio dos Estados Unidos da América às corajosas reformas políticas e económicas que o Presidente João Lourenço tem implementado durante os dois anos do seu mandato.

“O secretário de Estado Mike Pompeo reafirmou a nossa parceria estratégica durante o encontro que manteve com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, em Agosto do corrente ano.

Liderança de Angola em África

O Presidente americano também felicitou a liderança de Angola em África, particularmente o apoio para a transição pacífica na República Democrática do Congo e a mediação do conflito de longa data entre o Uganda e o Rwanda.

Deste modo, apelou ao Governo angolano para ajudar também as reformas política e económica no Zimbabwe, reiterando a sua vontande de trabalhar no sentido de fazer avançar a agenda comum e aprofundar os laços entre Angola e os Estados Unidos.

Por sua vez, o embaixador Joaquim do Espírito Santo afirmou que, no quadro da sua estratégia de política externa, Angola tem sido um parceiro activo e consequente dos Estados Unidos de América na África Subsaariana.

Este posicionamento deve-se, de acordo o diplomata, ao facto de ambos os países compartilharem pontos de vista e preocupações comuns sobre questões relacionadas com a paz, a segurança e o desenvolvimento, em especial no respeitante à prevenção e resolução de conflitos em África.

“Nos seus esforços focados no desenvolvimento sócio-político e económico do país, o Governo angolano qualifica os EUA como um parceiro da linha de frente que pode ser invocado em todos os momentos na busca da paz, prosperidade e bem-estar de todos os angolanos. Temos um grande desafio diante de nós, mas tenho a certeza de que sairemos vitoriosos”, sublinhou.

Parceria construtiva

Joaquim do Espírito Santo apontou o Memorando de Entendimento que estabelece a Parceria Estratégica baseada no diálogo e a elegibilidade de Angola à Lei de Oportunidades para o Crescimento de África (AGOA) como pilares fundamentais para estimular uma cooperação construtiva nos domínios económico e comercial e instrumentos para fortalecer as relações bilaterais.

Outras premissas enunciadas diplomata angolano é a assinatura dos Acordos-Quadro sobre Investimentos em Comércio (TIFA).

Disse ser desejo do Governo angolano que o diálogo bilateral, no âmbito desta plataforma diplomática consentânea com os actuais interesses e expectativas de ambos os países, seja cada vez mais intenso, produtivo e conducente a níveis mais altos de engajamento, para criar oportunidades de cooperação bilateral, regional e internacional.

O embaixador destacou a importância da troca de visitas ao mais alto nível entre autoridades angolanas e americanas, considerando que elas contribuem para o aumento da confiança e incentivo ao diálogo permanente e construtivo na relação entre os ambos os Estados.

A propósito, afirmou que as recentes visitas a Angola do antigo Assistente Especial do Presidente dos EUA para a Segurança Nacional, Cyril Sartor, e do secretário de Estado Adjunto, John Sullivan, serviram para reafirmar o compromisso americano na parceria estratégica e no apoio às actuais reformas em curso em Angola.

Este apoio visa, segundo Joaquim do Espírito Santo, desenvolver a capacidade empreendedora angolana, fornecer a assistência técnica e aumentar o comércio e o investimento em Angola.

“Não obstante o progresso alcançado nas relações bilaterais, ao longo dos anos, muito ainda precisa ser feito”, enfatizou o embaixador, que disse ter transmitido a todos americanos uma “saudação calorosa” do Presidente da República, João Lourenço, e do povo angolano.

Por essa razão, frisou ser seu desejo “firme” concentrar os esforços em acções positivas que contribuam para a ampliação e o aprofundamento das relações políticas e económicas entre os dois países nas esferas bilateral e multilateral.

Fortalecimento das instituições democráticas

Ainda durante a sua intervenção, o embaixador ressaltou que o país está a fortalecer as instituições democráticas, a fim de melhorar a defesa dos direitos humanos, reduzir a pobreza, melhorar a governança e combater a corrupção, para promover o crescimento económico.

“As reformas económicas em curso em Angola estão a dar resultado e uma recuperação em 2019 está no horizonte, o que não só vai aliviar os problemas económicos, como também permitir ter mais oportunidades para o investimento estrangeiro e expandir as nossas relações económicas para além do sector petrolífero”, assegurou o embaixador de Angola nos EUA.