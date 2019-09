Huambo ganha novas subestações eléctricas

Angop

Três subestações eléctricas foram inauguradas nesta terça-feira, na província do Huambo, no âmbito das festividades do Dia do Herói Nacional (17 de Setembro), António Agostinho Neto.

Localizadas no perímetro florestal do Sacaála, no bairro Cambiote e na zona industrial da Chiva, arredores da cidade, as mesmas têm, cada uma, potência para transformar e distribuir 50 megawatts, 40 dos quais já disponíveis.

Erguidas em 18 meses por uma empresa chinesa, estas três subestações eléctricas vão permitir efectuar 48 mil ligações (16 mil para cada uma).

Inauguradas pela governadora local, Joana Lina, constam da execução do projecto de electrificação e ligações domiciliares da cidade do Huambo e arredores, cujos contratos de efectivação foram assinados em 2016, pelo Ministério de Energia e Águas.

Para a construção das mesmas, que recebem energia eléctrica a partir das centrais térmicas do Belém e Benfica, também nos arredores da cidade do Huambo, foram empregues USD 180 milhões, correspondendo a USD 60 milhões por subestação.

A inauguração das mesmas, que há quase dois meses funcionam em regime experimental, marca a entrega destes equipamentos à Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) para a consequente exploração, tendo como prioridade as zonas ainda privadas do fornecimento de energia eléctrica.

Com estas três subestações, a província do Huambo passa a contar com quatro, que recebem energia de alta tensão e a transformam em média tensão, para posterior distribuição aos postos de transformação onde a energia é convertida em baixa tensão antes de chegar aos consumidores.

Quanto às fontes de produção eléctrica, estão disponíveis, na província, o aproveitamento hidroeléctrico do Ngove, com 20 megawatts, as centrais térmicas do Benfica, com 30 megawatts, e a do Belém, com 50 megawatts.

Desde Abril deste ano a província do Huambo passou a receber 70 megawatts de energia produzida na barragem hidroeléctrica do Laúca, na província de Malanje.