Ataque a camiões deixa quatro feridos em Moçambique

Equipa de Observadores de Cessação de Hostilidades esteve no local (DR)

VOA | André Baptista

Um ataque contra dois camiões deixou quatro feridos, sendo dois graves e dois ligeiros, na madrugada desta terça-feira, 17, na localidade de Zimpinga, distrito de Gondola, na província moçambicana de Manica.

A informação foi confirmada pelo porta-voz do chefe do Departamento de Relações Públicas da Polícia a República de Moçambique (PRM), Mário Arnanca, que adiantou ter estado no terreno uma equipa da corporação para investigar o ocorrido.

O director do Hospital Distrital de Gondola, Armando Amadeu, também confirmou a entrada de feridos.

A VOA confirmou no local que os dois feridos graves são os motoristas dos dois camiões que, no entanto, estão fora de perigo.

Uma equipa do grupo de Observadores de Cessação de Hostilidades, integrada por personalidades moçambicanas e estrangeiras, estão no local a a investigar o incidente.

O ataque aconteceu na mesma zona, Zimpinga, onde, em 2015, o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, sofreu uma emboscada na EN6 e não muito distante do local onde a auto-proclamada Junta Militar da Renamo denunciou um ataque à sua base no início do mês.

Não há ainda qualquer reacção do Governo ou de outras entidade.