Arábia Saudita vende prédio de consulado onde jornalista Khashoggi foi assassinado

As investigações revelaram que o corpo de Khashoggi foi desmembrado nas instalações do consulado, aparentemente por um 'comando' de agentes sauditas, mas até agora não apareceu o cadáver do jornalista dissidente do regime (YASIN AKGUL/GETTY)

A Arábia Saudita vendeu o edifício que sediava o seu consulado-geral em Istambul, onde o jornalista crítico do governo saudita, Jamal Khashoggi, foi assasinado em 2018.

A venda teria sido realizada em agosto deste ano, conforme revelou uma fonte turca à Sputnik nesta terça-feira (17).

“A Arábia Saudita vendeu o prédio do consulado-geral no distrito de Levent, em Istambul, em agosto. A missão diplomática será transferida para um novo prédio no distrito de Sariyer, assim que a reforma for concluída”, disse a fonte.

Khashoggi, colunista do The Washington Post e crítico das políticas de Riyadh, desapareceu em outubro de 2018 depois de entrar no consulado saudita em Istambul.

Riade inicialmente negou qualquer conhecimento sobre o paradeiro do jornalista, mas acabou admitindo que Khashoggi foi morto e esquartejado dentro do consulado.

As autoridades sauditas acusaram várias pessoas pelo assassinato de Khashoggi, mas negaram qualquer envolvimento da família real no assassinato.