Venscilau Quissanga vence o prémio da Feira Científica de Angolanos no Rio de Janeiro

Venscilau Quissanga vence o prémio da Feira Científica de Angolanos no Rio de Janeiro

O Angolano Venscilau Manuel Quissanga destacou-se na Primeira Feira Cientifica dos Estudantes Angolanos No rio de Janeiro, sendo vencedor com o Trabalho, “DESCOMISSIONAMENTO DE PLATAFORMA OFFSHORE FIXA E REUTILIZAÇÃO PARA BASE DE UNIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA” a feira que ocorreu nos dias 13 e 14 de Setembro, na Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, teve como tema “ A Ciência Como Base de Desenvolvimento”.

A feira foi apresentada em dois dias e teve a participação de Estudantes angolanos e de outros países da África, que pediram a participarem também, já que é a única feira voltada os estudantes onde eles poderiam representar seus países e seus trabalhos, uma vez que o Brasil tem um numero considerável de estudantes africanos, encabeçado por Angola.

A feira realizada pela União dos Estudantes Angolanos no rio De Janeiro (UEBRA-RJ), a principio seria apenas para angolanos, mais alunos de outros países africanos solicitaram a participação, e a feira tomou dimensões africanas. Para o próximo ano o desafio agora é realizar uma feira mais ampla que possa de facto abrigar todos os estudantes africanos no Brasil.

(Nota de imprensa enviada a nossa redação com pedido de publicação)