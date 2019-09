O navio alvo, que simulava ser um navio de superfície do inimigo, estava localizado a 350 quilômetros do submarino, mas o míssil antinavio Granit o atingiu com sucesso. (DR)

Submarino nuclear russo atinge navio com míssil de cruzeiro

Submarino nuclear Omsk, da Frota do Pacífico da Rússia, durante um exercício atingiu com míssil um navio do inimigo convencional, informou o chefe da divisão de informação da assessoria de imprensa da frota Nikolai Voskresensky.

O navio alvo, que simulava ser um navio de superfície do inimigo, estava localizado a 350 quilómetros do submarino, mas o míssil antinavio Granit o atingiu com sucesso.

A zona de exercícios com fogo real tinha cobertura de navios de guerra e navios auxiliares das forças da Frota do Pacífico, bem como de aviões antissubmarino e caças MiG-31 da Marinha russa.

O papel principal do submarino nuclear Omsk é combater grandes agrupamentos navais no teatro de operações.

São apelidados de “assassinos de porta-aviões”, porque estão armados com 24 mísseis de cruzeiro antinavio Granit de longo alcance.