Reclusos recebem certificados

Recluso da cadeia do Peu Peu (Angop)

Jornal de Angola|Matias da Costa

Um total de 45 reclusos, dos 70 em formação no Estabelecimento Prisional do Cuito, receberam o certificado de fim de curso nas áreas de plano de negócios, investimentos fixos e capital de giro, um documento passado e autenticado pelo Instituto Nacional de Formação Profissional (INEFOP), para disseminar a cultura do empreendedorismo.

Para os reclusos, a formação apresenta-se como uma oportunidade de identificar e implementar negócios geradores de emprego, depois destes se verem livres da sua privação de liberdade. O coordenador da Associação de Jovens Empreendedores de Angola no Bié (AJEA), promotora da formação, lembrou aos reclusos que o empreendedorismo é uma actividade impulsionadora que pode alavancar a vida de cada um.

Claudino Kuenhe apelou aos formandos que tenham uma visão sistémica na implementação dos seus negócios e sobretudo persistência para que os mesmos possam fluir.

Odeth Imaculada e Celestino Martins respectivamente, formaram-se na área de plano de negócios e investimentos fixos e manifestaram a perspectiva de criar pequenos negócios no ramo, para poderem quando cumprirem as respectivas penas, darem contributo à sociedade. “Estamos prestes a cumprir a pena de prisão, e tão logo recebamos o título de soltura, em conjunto com demais formandas, vamos nos incluir socialmente, para implementar o que aqui aprendemos”, sublinhou um dos reclusos.