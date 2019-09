Moro visita Bolsonaro no hospital: ‘o homem é forte’

Sputnik

O ministro da Justiça, Sergio Moro, fez uma visita neste domingo (15) ao presidente Jair Bolsonaro em hospital de São Paulo, onde se recupera há sete dias de uma cirurgia.

Acompanhado de sua esposa, Rosângela Moro, o ministro da Justiça entrou sem ser visto e não falou com a imprensa. Ele ficou por cerca de 20 minutos no hospital e, posteriormente, postou uma foto com o presidente e a primeira-dama em sua conta no Twitter.

“Visita ao sr. Presidente e à Sra. Primeira-dama. Conversa agradável. Presidente recupera-se muito bem. O homem é forte”, publicou Moro.

Bolsonaro e Sergio Moro vem divergindo sobre alguns aspectos da condução do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Anteriormente, o presidente disse que poderia trocar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), subordinada ao ministério de Moro. Bolsonaro ainda chegou a dizer que quem indica o comando não é Moro.