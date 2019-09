Madonna está quase a subir ao palco e terá ao seu lado o guitarrista português Gaspar Varela

Gaspar Varela a tocar com Madonna (© Direitos reservados/ Instagram de Gaspar Varela)

DN | Maria João Caetano

A digressão “Madame X” arranca esta terça-feira em Nova Iorque. Consigo, a cantora tem o jovem guitarrista, bisneto de Celeste Rodrigues, e algumas das Batucadeiras de Cabo Verde. Em Janeiro, os concertos são em Lisboa.

Os últimos posts de Madonna no Instagram são imagens e vídeos de ensaios. Muitos ensaios para a digressão de “Madame X” que arranca esta terça-feira, na sala da Brooklyn Academy of Music (BAM), em Nova Iorque, nos EUA. Serão 16 noites em Nova Iorque e depois Chicaco, São Francisco, Las Vegas, Boston, Filadélfia e Miami antes de, em Janeiro, chegar à Europa com concertos em Lisboa, Londres e Paris.

E em toda esta digressão Madonna será acompanhada por Gaspar Varela, guitarrista português de apenas 16 anos. Bisneto da recentemente falecida fadista Celeste Rodrigues – foi, aliás, através dela que conheceu Madonna – e sobrinho-bisneto de Amália, Gaspar é considerado um jovem prodígio da guitarra portuguesa, tendo no ano passado lançado o seu primeiro disco, no qual interpreta 12 temas de autores como Carlos Paredes, Jan Tisky, Jaime Santos ou José Nunes, mas também uma composição sua, Lisboetas, escrita a meias com o irmão, Sebastião Varela.

Gaspar Varela começou ter aulas de guitarra portuguesa com apenas sete anos, com o guitarrista Paulo Parreira, com o sonho de um dia acompanhar a bisavó – o que de, facto, chegou a acontecer: “Pode-se dizer que o meu gosto pelo fado é genético, porque sempre quis aprender guitarra portuguesa para um dia poder tocar acompanhar a minha bisavó. Entretanto tornei-me totalmente apaixonado por este instrumento”, contou numa entrevista ao DN.

Esta é a segunda vez que Gaspar Varela acompanha Madonna a Nova Iorque, depois de ter participado com Celeste Rodrigues na festa de passagem de ano 2017/18 organizada pela cantora em sua casa naquela cidade.

No dia 6 de Julho, quando o músico se juntou à equipa da digressão para os primeiros concertos, a cantora assinalou o momento com um vídeo de Gaspar Varela a tocar com o skyline de Nova Iorque ao fundo. Madonna colocou a legenda: “Lisboa chegou a Brooklyn” e a tag “#casaportuguesa”:

No dia de aniversário de Madonna, 16 de Agosto, o guitarrista português fez-lhe uma declaração pública de amor: