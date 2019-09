Lunda Sul ganha oitenta novos técnicos de saúde

Oitenta técnicos de saúde, entre enfermeiros e médicos de várias especialidades, receberam, nesta segunda-feira, as guias de colocação para as diferentes unidades sanitárias dos quatro municípios da Lunda Sul.

Entre os novos técnicos, escreve Angop, estão médicos, enfermeiros licenciados, técnicos médios e superiores de diagnósticos terapêutico, quadros admitidos no concurso público do sector da Saúde de 2018, que deverão ser distribuídos nos municípios de Cacolo, Dala, Muconda e Saurimo.

Na ocasião, o director do gabinete provincial da Saúde, Viegas António Almeida, disse que os técnicos do sector devem demonstrar o espírito de profissionalismo e de missão, bem como de sacrifício e humanismo no atendimento ao público.

Por seu turno, o governador provincial da Lunda Sul, Daniel Neto, apelou aos profissionais a trabalharem com humildade, entrega, dedicação, esforço redobrado e a respeitarem a ética e a deontologia profissional.

Sublinhou que os novos quadros da Saúde devem estar preparados para trabalhar sob pressão e stress, serem proactivos com os acontecimentos da localidade em que vão actuar, saber lidar com os pacientes, ser flexíveis e terem resiliência no seu quotidiano.

A província tem cadastrado 115 unidades hospitalares (112 funcionais), entre postos e centros de saúde, assegurados por 788 técnicos angolanos e expatriados.