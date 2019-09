Ordem do Tribunal surpreende advogado dos "sem tecto" (DR)

Dezenas de famílias desalojadas após demolições com carga policial em Benguela

VOA | João Marcos

Cerca de 70 famílias perderam as suas casas num bairro da cidade angolana de Benguela, durante o passado final de semana, devido a demolições por decisão judicial, no término de um litígio entre os desalojados e um grupo empresarial que alega ser proprietário do espaço.

As famílias, que englobam um total de três mil cidadãos, dizem que não foram notificadas da decisão do Tribunal de Benguela, tal como o seu advogado, que promete reagir para assegurar aos seus constituintes o direito a uma habitação.

Uma fonte judicial disse à VOA que o Tribunal deu razão ao grupo empresarial, mas no chamado “bairro do autódromo” vários cidadãos, que faziam contas à vida ao lado das sobras de casas partidas pela Polícia, diziam desconhecer a medida e criticavam o procedimento dos agentes.

“Foi de madrugada, o bairro estava cercado de polícias. Pediram para sairmos, não nos deixaram tirar as coisas. Fomos agredidos, até crianças”, contam cidadãos.

O advogado de defesa das família, Chipilika Eduardo, salienta que, em caso de ilegalidade, haverá restituição de bens e afirma que os moradores não são invasores.

“Quem praticou os actos vai ser responsabilizado. Os moradores já lá vivem há algum tempo, surgiu uma empresa a dizer que é dona do espaço, é o foco do problema”, sustenta o causídico.

Nem a Polícia, acusada de violência, nem a Administração Municipal, que tem a incumbência de conceder terrenos, quiseram prestar declarações.