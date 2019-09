Detido cidadão acusado de tráfico de menor no Londuimbali

Um cidadão de 40 anos de idade foi detido, no último fim-de-semana, pela Polícia Nacional, em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), no sector da Vila Franca, município do Londuimbali, 92 quilómetros da cidade do Huambo, acusado de ter raptado um criança de oito anos.

O facto foi confirmado hoje, segunda-feira, à ANGOP, pelo porta-voz da Polícia Nacional na província do Huambo, inspector-chefe Paulo Chindele Cassinda, salientado o menor em causa foi devolvido, imediatamente, ao convívio familiar.

Informou que o crime foi registado por volta das 15h30 do passado sábado (14), quando o acusado fazia-se transporta em uma viatura de marca Toyota Hiace.

Ainda no sábado, segundo o inspector-chefe Paulo Chindele Cassinda, um cidadão de 43 anos foi igualmente detido, na comuna do Bimbi, município do Bailundo, depois de acusado da prática de homicídio voluntário, em plena via pública, em que foi vítima o cidadão Daniel Chacuma, de 36 anos, numa altura em que ambos estavam embriagados.

No fim-de-semana, referiu, as forças encarregue pela manutenção da ordem e da tranquilidade pública retiraram, em posse dos supostos marginais, uma arma de fogo do tipo AKM, igual número de motorizada, dois colchões, dois televisores, três colunas de som, dois computadores, uma stand e diversas chaves mecânicas, três gramas de ouro, mil e 250 litros de gasóleo, uma moto-bomba e vários utensílios domésticos.