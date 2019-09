Avião de pequeno porte cai sobre casas na Colômbia e deixa 7 mortos

Um avião com nove pessoas a bordo, incluindo a tripulação, caiu em cima de várias casas no bairro de Junín, na cidade de Popayán, no departamento colombiano de Cauca, deixando sete mortos até o momento, escreve a Sputnik.

O acidente ocorreu na tarde de domingo (15), minutos depois que a aeronave deixou o aeroporto local Guillermo León Valencia em direção ao município de Lopez de Micay, localizado no mesmo departamento.

​Emergência perto do aeroporto de Popayán, depois que um pequeno avião caiu em uma área residencial. Os órgãos de resgate estão a caminho do local do acidente

Os sobreviventes foram levados para o hospital local onde estão sendo atendidos.

Em comunicado, a Aeronáutica Civil da Colômbia confirmou o incidente e detalhou que o bimotor Piper PA-31, registro HK5229, pertencia à empresa aérea Transpacific.

O avião envolvido no acidente ao decolar do aeroporto de Popayán é um Piper PA31 registo HK5229 atribuído à companhia aérea Transpacific. O avião fazia a rota Popayán – López de Micay com 9 pessoas a bordo (incluindo a tripulação)

A Aerocivil (órgão estatal encarregado de controlar e regular a aviação civil na Colômbia) ainda não fez declaração sobre a causa do incidente, apesar de relatórios preliminares apontarem para uma possível falha mecânica.

Neste momento, unidades dos Bombeiros Voluntários de Popayán, da Polícia, da Defesa Civil e do Exército Nacional estão trabalhando para resgatar os feridos deixados pela queda de um pequeno avião em um bairro da capital do Cauca

O Exército e a Defesa Civil estão trabalhando atualmente em operações de resgate no local.