Angola realiza hoje roadshow na China

O Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos cumpre hoje, na China, a segunda etapa da apresentação, no estrangeiro, das cinco minas de ferro, fosfatos e diamantes, que vai submeter a concurso público internacional para atribuição de direitos de prospecção e exploração, avança o Jornal de Angola.

Em exposição estiveram as minas de Kassala-Kitungo (Cuanza-Norte), com depósitos de ferro, do Lucunga (Zaire) e Cácatas (Cabinda), ricas em fosfatos, e as de Tchitengo e Camafuca-Camazambo (Luanda-Norte) com grandes reservas de diamantes.

O primeiro roadshow (apresentação técnica) no estrangeiro teve lugar no dia 12 deste mês no Dubai, numa cerimónia à qual afluíram 76 individualidades, em representação de 21 empresas e instituições financeiras daquele país. Na cerimónia de abertura, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, disse que Angola tem vindo a tomar medidas legais, cambiais, migratórias e outras, para melhorar o ambiente de negócios e tornar mais atractivas as condições para o investimento estrangeiro no sector mineiro.

“O Governo está a implementar com o apoio técnico do Fundo Monetário Internacional, um Programa de Estabilidade Macroeconómica, que tem permitido reduzir a taxa de inflação e a diferença entre a taxa de câmbio informal e oficial, bem como estabilizar as taxas de juro dos títulos e das reservas internacionais”, sublinhou, o governante.

O objectivo, prosseguiu, é edificar uma economia baseada num crescimento forte e sustentado, acabando com a grande dependência do país em relação ao petróleo, como principal produto de exportação. O próximo e último roadshow no estrangeiro acontece 30 de Setembro, em Nova Iorque.