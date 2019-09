Ancião morto à paulada pelo sobrinho no Quipungo

Um cidadão de 60 anos de idade foi morto sexta-feira à paulada pelo seu sobrinho de 29 anos, no município do Quipungo, após breve discussão entre si.

A informação foi avançada hoje, domingo, no Lubango, pelo porta-voz da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, esclarecendo que o caso ocorreu na tarde de sexta-feira e o suspeito, camponês, já se encontra detido.

Detalhou que o crime ocorreu na localidade de Camumphanda, na via pública, quando a vítima foi convidada pelo acusado para resolver um problema de adultério em que estaria envolvido. Repreendido pelo tio, o suposto homicida entrou em desavenças com a vítima, tendo desferido um golpe na nuca, causando-lhe morte imediata.

O porta-voz da corporação acrescentou ainda que sexta-feira foi detido um outro cidadão de 26 anos de idade, desempregado, suspeito de violar sexualmente uma adolescente de 17 anos, vendedora ambulante, na via pública, no bairro do Tchioco.