Sanita de ouro no valor de USD 1,25 milhão desaparece de palácio do Reino Unido

A notícia de que ladrões roubaram um vaso sanitário de ouro maciço no valor de USD 1,25 milhão do local de nascimento do líder britânico em tempo de guerra Winston Churchill, chocou muitos.

Segundo a AfricaNews, a polícia disse que o banheiro de ouro de 18 quilates foi roubado no início do sábado.

– Não acredito que eles conseguiram entrar no palácio também. Eu pensei que a segurança aqui seria bem fechada, então é incrível que alguém possa acessá-lo e aceitá-lo. E não é pequeno, é?”, disse um visitante.

“Isso é chocante. Eu tenho que admitir, eu voltarei e será o destaque, nós estávamos lá e na cena do crime, alguém roubou um banheiro de um milhão de libras. Acho que é uma história incrível”, disse outro.

A polícia local disse que uma investigação completa está em andamento.

“Haverá uma presença policial crescente no local, enquanto oficiais e funcionários realizam investigações sobre as circunstâncias. Há uma investigação completa no processo de realização”, disse Richard Nicholls, um policial local.

O banheiro foi feito pelo artista italiano Maurizio Cattelan. Ele havia sido instalado apenas dois dias antes no Palácio Blenheim, a oeste de Londres.

A polícia disse que a remoção do vaso sanitário de ouro causou “danos e inundações significativas” ao prédio porque ele estava conectado ao sistema de encanamento do palácio. O edifício é um Património Mundial da UNESCO, repleto de arte e móveis valiosos.

Um homem de 66 anos foi preso, mas não foi identificado ou acusado.

O Palácio de Blenheim disse que o prédio deve reabrir este domingo.