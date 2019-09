RB Leipzig é líder isolado da Bundesliga

RB Leipzig 1-1 Bayern Munique

Jogo de cartaz e com relato na DW África! Primeira parte controlada pelo Bayern Munique. 2ª parte dominada pelo Leipzig. Logo aos três minutos, Lewandowski fez o 0-1, somando o sétimo golo no campeonato, em apenas quatro jogos. O golo do empate veio apenas aos 45+7. Grande penalidade convertida por Emil Forsberg. Na 2ª parte, “show” de Neuer, que evitou dois golos de Timo Werner.

Borussia Dortmund 4-0 Bayer Leverkusen

Show do Dortmund no Signal Iduna Park. A festa de futebol começou aos 28 minutos, com golo de Paco Alcácer, o sexto no campeonato. Já na 2ª parte, Reus fez o 2-0. Aos 83 minutos, Guerreiro fez o 3-0 e em cima do minuto 90, Reus bisou e fechou a vitória em 4-0.

Union Berlim 1-2 Werder Bremen

Depois de uma vitória histórica frente ao Borussia Dortmund, o Union não teve uma tarde feliz, com duas grandes penalidades polémicas a favor do Werder Bremen. Primeiro, aos cinco minutos, convertido por Klaassen, a dar vantagem ao Bremen. Aos 14 minutos, Andersson empatou para os homens da casa. Já na 2ª parte, Klaassen falhou o penálti, mas Fullkrug fez o 1-2 final.

Colónia 0-1 Borussia Mönchengladbach

Derby da Renânia do norte da Alemanha. Vitória para o Mönchengladbach, com um golo solitário de Alassane Pléa. O avançado francês marcou aos 14 minutos da partida. Três derrotas para o Colónia, no regresso à Bundesliga.

Augsburgo 2-1 Eintracht Frankfurt

Vitória surpreendente do Augsburgo. Richter (foto), aos 35 minutos, fez o 1-0 para os homens da casa. Ainda antes do intervalo, Niederlechner fez o 2-0 para o Augsburgo. Já na 2ª parte, Gonçalo Paciência, avançado formado no FC Porto, reduziu para 2-1, mas não evitou a primeira vitória do Augsburgo na Bundesliga.

Mainz 2-1 Hertha Berlim

Grande vitória do Mainz sobre o Hertha Berlim. Quaison (foto), aos 40 minutos, fez o 1-0 para o Mainz. Já na 2ª parte, Grujic empatou para a equipa da capital da Alemanha. No entanto, aos 88 minutos, St. Juste fez o 2-1 e deu a primeira vitória da época ao Mainz. Já o Hertha, soma um empate (em casa do Bayern Munique) e três derrotas consecutivas.

Fortuna Düsseldorf 1-1 Wolfsburgo

Empate na abertura da 4ª jornada da Bundesliga. Começou melhor o Fortuna Düsseldorf , a marcar aos 16 minutos por intermédio de Giesselmann. O empate do Wolfsburgo não tardou e 13 minutos depois, Weghorst fez o 1-1, dividindo um ponto para cada lado.