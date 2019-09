A Polícia deteve o cidadão, em flagrante delito, no quarteirão X, por furto de compressores de ar condicionado. (DR)

Luanda: Policiamento no Kilamba cada vez mais intenso

O Comando do distrito da Centralidade do Kilamba está apostado em garantir, cada vez mais, a segurança aos moradores de forma intensiva, pondo cobro às situações delituosas que aquela circunscrição enfrenta.

Neste sábado, 14, as Forças Policiais detiveram um cidadão, em flagrante delito, no quarteirão X, daquela Centralidade, no edifício 28, que praticava furto de compressores de ar condicionado, o mesmo faz parte de uma rede que, ainda, está por se desmantelar.

O autor do crime será encaminhado ao Tribunal, na quarta-feira, para o julgamento sumário que se impõe por ter sido detido em flagrante delito.

Gorett Fernando, a Comandante da 52ª Esquadra, louva, por um lado, a atitude dos moradores, pois só foi possível a detenção por intermédio de uma denúncia, por parte de um dos moradores e, por outro, afirma que as acções de prevenção e combate às situações delituosas naquela Centralidade serão, cada vez mais, reforçadas para acudir as necessidades de segurança pública que a comunidade vive e, concomitantemente, devolver o sentimento de segurança aos moradores, tornando, desta forma, o Kilamba um lugar bom para se viver.