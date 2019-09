Kremlin: ataque na Saudi Aramco é ‘alarmante para o mercado de petróleo’

Neste domingo (15), o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou à imprensa sobre o recente ataque contra a instalações de petróleo na Arábia Saudita.

Peskov classificou o incidente como alarmante e disse que o ataque não ajuda a estabilizar o mercado de energia. Além disso, o porta-voz comentou que presidente da Rússia, Vladimir Putin, está ciente sobre o ocorrido.

“O ataque de drones à infraestrutura de petróleo na Arábia Saudita é um evento alarmante para o mercado de petróleo […]. É claro que qualquer turbulência não ajuda a estabilizar o mercado de energia […]. O presidente [Vladimir Putin] está ciente desse incidente”, disse Peskov ao jornal russo Vedomosti, citado pela Sputnik.

Peskov também afirmou que a Arábia Saudita não procurou ajuda da Rússia após o ataque, acrescentou.

“Não se sabe se eles precisam de ajuda. É improvável. Eles próprios têm todas as capacidades necessárias”, disse Peskov.

O ataque com drones causou incêndios maciços em duas instalações de petróleo da petrolífera Saudi Aramco no sábado (14). Os incêndios, em particular, atingiram a refinaria de Abqaiq, na província oriental, e uma instalação de processamento de petróleo perto do campo de petróleo de Khurais, localizada a cerca de 160 quilómetros a leste de Riade.

O movimento rebelde houthi iemenita assumiu a responsabilidade pelos ataques, enquanto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, acusou o Irão pelo incidente. Teerão refutou as alegações dos EUA.