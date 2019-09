Irão rejeita alegações americanas “sem sentido” sobre ataques da Aramco

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, culpou no sábado o Irão pelos ataques que foram reivindicados pelo grupo houthi do Iêmen, alinhado ao Irão

Abbas Mousavi descartou as alegações “inúteis” dos EUA de que Teerão estava por trás de ataques de drones que atingiram duas das instalações de petróleo da Aramco na Arábia Saudita no sábado, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão no domingo.

“Tais acusações inúteis … são sem sentido e não compreensíveis e sem sentido”, disse Abbas Mousavi, citado pelo The Hindu.

