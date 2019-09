Homem mata esposa após incendiar a casa

Um jovem de 22 anos de idade é suspeito de ter morto a sua esposa, após ter incendiado a casa, por questões passionais, no bairro Camatai, município de Cambulo, Lunda Norte.

A informação foi avançada sábado pelo director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial da Policia Nacional na Lunda Norte, Domingos Muanafumo, adiantando que o jovem está detido com um outro cidadão, de 44 anos, acusado de ter espancado um parente até à morte, por suspeita de feitiçaria, no sector do Luó, município de Lucapa.

O comando provincial deteve ainda, nas últimas 72 horas, um cidadão de 35 anos, acusado de ter violado uma menor de 10 anos, no interior da sua residência, no município do Cuango.

O responsável salientou que casos do género (homicídio e violação de menores) vão se tornando frequentes na região, o que obriga uma conjugação de esforços, sobretudo das igrejas, para a pacificação dos espíritos.

Apelou à população a colaborar com a corporação, denunciando permanentemente qualquer indício de crime, visando a pronta intervenção da Polícia Nacional.