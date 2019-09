Eleições na JMPLA: Bengo, Cabinda e Cuando Cubango com novos primeiros secretários provinciais

Portal de Angola | Diniz Kapapelo

Neste momento, decorrem, em quase todo o país, o processo de eleições na JMPLA. Depois de Luanda, Bengo, Cabinda e Cuando Cubango alinharam no mesmo diapasão, com a eleição de novos primeiros secretários provinciais, deixando para trás, os anos de renovação de mandatos, onde os primeiros secretários provinciais ficavam nos cargos de forma quase vitalícia. Aliás, uma situação que ocorria com a própria estrutura do MPLA, situação que veio a mudar com a eleição do novo presidente do Partido, João Gonçalves Lourenço e a saída de José Eduardo dos Santos, no cargo durante 38 anos.

Nesta senda, o militante Júnior Daniel Simão foi eleito neste sábado, na cidade de Caxito, para o cargo de primeiro secretário provincial da JMPLA durante a XI assembleia de balanço e renovação de mandato.

De 33 anos de idade, Júnior Daniel Simão foi eleito com 168 votos, contra 152 votos do concorrente João Giordano Silva Cristóvão (1º secretário provincial cessante) e seis de Luzia Vieira Zetó.

O conclave elegeu igualmente o novo comité provincial da organização, constituído por 105 membros, 97 delegados ao seu VII Congresso ordinário, a realizar-se nos dias 16 e 17 de Outubro, em Luanda, bem com sete candidatos ao comité nacional.

No seu primeiro discurso, Júnior Daniel Simão defendeu a necessidade de se trabalhar unidos para resgatar a mística da organização, por forma a tornar a JMPLA mais criativa, unida, transparente e dinâmica.

Ao presidir o acto de encerramento, a coordenadora do grupo de acompanhamento do secretariado nacional da JMPLA à província do Bengo, Nádia Agostinho Borges da Conceição, louvou os esforços que os militantes da província do Bengo têm feito no sentido de promover a campanha de moralização da sociedade, advogando que a juventude deve ser sempre a primeira no combate à corrupção, à impunidade, ao nepotismo e à bajulação.

Participaram na XI Assembleia Provincial Ordinária da JMPLA, que decorreu sob o lema “JMPLA, pela cidadania e progresso, construamos um futuro melhor”, 329 delegados, provenientes dos seis municípios que compõe a província do Bengo.

JMPLA em Cabinda: Mais uma mulher assume a liderança

Suzete Velasco, de 32 anos de idade, foi eleita sábado para o cargo de primeira secretária provincial da organização juvenil do MPLA, durante a VIII Assembleia provincial de balanço e renovação de mandatos do Comité Provincial da JMPLA.

Assim, Suzete Velasco substitui Francisco Vanny, que nos últimos anos esteve a frente do comité da JMPLA em Cabinda.

Durante o conclave foi também eleito o novo comité provincial composto por 105 membros e dos delegados ao VIII Congresso Ordinário da JMPLA, a decorrer em Luanda de 10 a 12 de Outubro próximo, bem como dos candidatos ao comité nacional e respectivos membros suplentes.

Acompanharam os trabalhos, Maria de Fatima Dumi Congo Sambo, primeira secretária do comité do MPLA em Cabinda, e Marcos Alexandre Nhunga, membro do Bureau Político do Comité Central do MPLA e governador de Cabinda.

Cuando Cubango

O secretariado da JMPLA conta desde sábado com um novo 1º secretário, Severino Sawanda, eleito com 182 votos durante a 10ª assembleia provincial extraordinária da organização.

O novo secretário, advogado de profissão, substitui no cargo Tiago Lussati Nunda e concorreu ao lado de três outros candidatos.

Durante a actividade, foram eleitos 95 delegados ao VIII congresso ordinário da JMPLA, que terá lugar de 10 a 12 de Outubro de 2019, tendo como pré-candidatos a membros do Comité Nacional da organização, Afonso Mucanda, Aurélio Mesquita, Domingos Luchati, Elsa Estêvão Luciana Sakatuala, Prudência Gonzalez, Severino Sawanda e Vagner Ndulo.

O 1º secretário provincial interino do MPLA, José Martins, apelou os jovens no sentido de aproveitarem as oportunidades de formação académica e técnico-profissionais criadas pelo executivo angolano para melhoria das condições sociais das famílias.

Durante a X assembleia ordinária do comité provincial da JMPLA do Cuando Cubango, os delegados tomaram conhecimento do regulamento interno da assembleia, elegeram e aprovaram os órgãos internos como a presidência, as comissões de mandato e apelação, o secretariado e a comissão eleitoral, com emendas, e as agendas de trabalhos.