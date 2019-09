Drogba joga futebol sete na Escola do Zango

O ex-atacante do Chelsea da Inglaterra Didier Drogba participa terça-feira de um jogo 7X7 com atletas da Escola de Futebol do Zango/Projecto Brincando com a Bola – “Ti-Nandinho”, afirmou hoje à Angop, o proprietário da instituição, Armando da Costa Faria.

O antigo internacional pela Côte d’Ivoire, que está em Angola para participar na qualidade de vice-presidente da Fundação Sport and Peace, na Bienal – Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz, que inicia quarta-feira, disputará o desafio a partir das 14:30, durante 14 minutos.

O Projecto Brincando com a Bola, com 85 crianças dos 5 aos 16 anos, foi criado em 2010 pelo antigo treinador de formação do Progresso do Sambizanga, Interclube e Santos FC com objectivo de ocupar os tempos livre das crianças e encaminha-las para a prática da modalidade.

Ti Nandinho, como é conhecido, é técnico do desporto “rei” há 39 anos. Formou atletas que evoluíram dentro e fora do país, como, por exemplo, o antigo capitão da selecção André Makanga, que jogou na Europa e pelo Recreativo do Libolo, do Cuanza Sul, onde é agora treinador.

Didier Drogba, candidato à presidência da Federação de Futebol da Côte d’Ivoire, já esteve em Angola em 2009, tendo visitado a escola de formação académica e desportiva “Norberto de Castro”, curiosamente, também localizada em Viana.