Técnica de finanças de 34 anos eleita secretária provincial da JMPLA

A jovem de 34 anos técnica do Ministério das Finanças, Ilda de Fátima da Silva Almeida Martins, foi eleita, sexta-feira, primeira secretária provincial da JMPLA na Huíla, cargo ao qual concorreu sozinha, substituindo o deputado Bartolomeu Catica, que esteve 12 anos a frente da organização.

Segundo a Angop, a eleição aconteceu na X assembleia provincial de balanço e renovação de mandatos, com 418 votos a favor, correspondendo a 95,2%.

Na sua primeira reacção, em discurso, assumiu o compromisso de promover os níveis de crescimento e maturidade da organização juvenil na província.

A transformação de comités municipais em brigadas de trabalhos comunitários para preparar os jovens para as autarquias locais, buscando as melhores experiências do mundo associativo, fazem parte das linhas de força da primeira secretária da JPMLA eleita.

Declarou que nos próximos cinco anos, vai continuar a defender a unidade, coesão, disciplina e a diversidade de opiniões dos jovens, transformando o departamento de promoção social, género e ambiente, num verdadeiro vector de atracção, participação e formação para a jovem mulher, bem como a arborização dos municípios e comunas.

Por meio da educação e cultura, salientou elevar a consciência política patriótica e técnica dos jovens, mobilizando a juventude sem distinção no sentido de preservar as conquistas alcançadas pelo povo angolano, sobretudo a independência nacional, a paz, reconciliação e reconstrução nacional, acima de tudo o perdão entre os angolanos.

A X assembleia provincial de balanço e renovação de mandatos decorreu sob o lema “JMPLA, pela cidadania e progresso, construamos um futuro melhor” e contou com 470 delegados dos 505 previstos.