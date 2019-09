Presidente João Lourenço assiste exéquias de Robert Mugabe

Angop

O Presidente João Lourenço assistiu hoje, Sábado, em Harare, às exéquias do antigo Presidente zimbabweano, Robert Mugabe, em cerimónia realizada no National Sports Stadium.

Além do Chefe de Estado angolano, que se faz acompanhar da Primeira Dama, Ana Dias Lourenço, a cerimónia fúnebre de Mugabe foi estemunhada por vários chefes de Estado e de governo, vice-presidentes e ex-presidentes africanos.

Na noite de sexta-feira, após a sua chegada a Harare, João Lourenço assinou o livro de condolências aberto no Aeroporto Internacional Robert Mugabe.

Na ocasião, falando à imprensa, o chefe de Estado angolano considerou Robert Mugabe “uma figura de destaque no processo de luta de libertação dos povos do continente africano”.

O Chefe de Estado angolano manteve, igualmente, um encontro de cortesia com o seu homólogo do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, no Palacio Presidencial, em Harare.

João Lourenço regressa ainda este sábado a Luanda.

Robert Mugabe que governou o Zimbabwe desde a independência do país em 1980 até o seu afastamento em 2017, faleceu sexta-feira (6), aos 95 anos, num hospital em Singapura, onde recebia tratamento médico desde Abril último.