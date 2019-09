Líderes africanos no Zimbabwe para o último adeus a Robert Mugabe

Portal de Angola | Osvaldo de Nascimento

Líderes africanos estão reunidos no funeral do ex-presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, na capital Harare.

Os simpatizantes observaram o seu caixão sendo desfilado no estádio desportivo nacional cercado por uma banda militar.

Existem muitos lugares vazios no estádio, com capacidade para 60.000 pessoas.

Mugabe é considerado um libertador, mas muitos zimbabueanos disseram que evitariam a cerimônia em protesto contra a repressão que marcou seus últimos anos.

Mais de uma dúzia de líderes actuais e antigos, entre eles o presidente da República, João Lourenço, bem como o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, o presidente queniano Uhuru Kenyatta, são convidados no funeral.

O presidente da Guiné Equatorial, Theodore Obiang Nguema, fará um discursos no estádio.

Obiang, que chegou ao poder em 1979 e sobreviveu ao governo de 37 anos de Mugabe, disse que era “um líder sem comparação no continente africano” e elogiou a sua política controversa de apreensão de fazendas de propriedade branca.

“O povo do Zimbabwe será eternamente grato por ele ter tirado terras dos brancos e dado ao seu povo”, disse ele.

Como Obiang, muitos zimbabuenses estão optando por se lembrar das conquistas do ex-líder, em vez da violência política e do caos económico que marcaram os últimos anos da sua longa presidência, relata o correspondente da BBC África Andrew Harding.

Espera-se que muitas pessoas em Harare evitem a cerimônia, já que a inflação e o desemprego crescem no país.

“Estamos mais felizes agora que ele se foi. Por que eu deveria ir ao funeral dele? Não tenho combustível”, disse um morador de Harare à AFP. “Não queremos mais ouvir nada sobre ele. Ele é a causa dos nossos problemas.”

Quando e onde será enterrado Mugabe?

Foi acordado que Mugabe será enterrado no monumento do Acre dos Heróis Nacionais em Harare, diz a sua família.

Roberty Mugabe, será enterrado no domingo, 15 de setembro.

Tendo governado a nação da África Austral por 37 anos, até ser destituído pelo exército em novembro de 2017, o legado de Mugabe continua dividindo opiniões em casa e no exterior.