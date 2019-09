Delegação dos Talibãs recebida em Moscovo

O diretor do departamento da Ásia da chancelaria russa e representante do presidente russo no Afeganistão, Zamir Kabulov, recebeu uma delegação dos Talibãs em Moscovo.

O ministério das Relações Exteriores da Rússia enfatizou em comunicado a necessidade de retomar as negociações entre os EUA e Talibãs.

Segundo a Sputnik, nos últimos meses, o movimento Talibã e os Estados Unidos realizaram negociações de um acordo de paz, que deveria garantir a retirada de tropas estrangeiras em troca da garantia de que o movimento cortaria laços com organizações terroristas. As negociações, no entanto, excluíram o governo afegão.

Nas últimas semanas, o movimento realizou vários ataques terroristas, prejudicando o processo de paz.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira, depois de cancelar as reuniões secretas de Camp David com o Talibã, que as conversas com o movimento estavam “acabadas”.