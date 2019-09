Ataque de drone provoca incêndio em instalações petrolíferas na Arábia Saudita

Sputnik

Mais cedo, foi anunciado que um incêndio se seguiu a uma explosão no campo de Abqaiq da Saudi Aramco, localizado na Província Oriental da Arábia Saudita.

O incêndio em duas instalações petrolíferas, de Abqaiq e Khurais, foi provocado por ataques de drone, segundo o Ministério do Interior da Arábia Saudita. As autoridades adicionaram que o fogo ficou foi controlado pelas forças da segurança da empresa.

“As equipes da segurança industrial da Aramco começaram a combater o fogo em duas das suas instalações em Abqaiq e Khurais como resultado de […] drones”, informou um representante da empresa citado pela mídia local.

“Os dois incêndios foram controlados”, afirma ele.

As autoridades não identificaram os responsáveis pelo ataque nos seus comentários.

Antes, o canal oficial Al-Arabiya anunciou uma explosão e incêndio na instalação de Abqaiq da Saudi Aramco em Buqyaq, perto de Dammam.

Segundo vídeos compartilhados por usuários nas redes sociais, foi ouvido tiroteio em segundo plano.

Saudi Aramco

Saudi Aramco é a empresa petroleira estatal que realiza e controla a maior parte da refinação do petróleo e dos campos petrolíferos.

No mês passado, outro drone atacou o maior campo petrolífero da Arábia Saudita, Shaybah, causando interrupções na sua atividade. O movimento rebelde iemenita Houthi teria sido o responsável pelo incidente.

O Iêmen, uma pequena nação no sul da península da Arábia, tem estado envolvido em um conflito armado entre as forças do governo, lideradas pelo presidente Abdrabuh Mansour Hadi, e o movimento rebelde Houthi durante vários anos. A coalizão liderada pela Arábia Saudita tem realizado ataques aéreos contra posições do Houthi, a pedido de Hadi, desde março de 2015. O conflito provocou uma crise humanitária no país devastado pela guerra.

Durante os últimos meses, as forças rebeldes Houthi fizeram vários ataques com drones contra aeroportos e instalações petrolíferas da Arábia Saudita.