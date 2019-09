O Petro de Luanda empatou hoje a zero com o Kampala City do Uganga, em jogo da primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupo da Liga dos Clubes Campeões de África em futebol, disputado no estádio 11 de Novembro.

O desafio da segunda mão acontece no próximo dia 27 do mês corrente. O outro representante angolano, o treta-campeão nacional 1º de Agosto venceu na Zâmbia o

Green Eagles local, por 2-1