Afrotaças: 1º de Agosto vence Green Eagles

Angop

O 1º de Agosto venceu hoje, na Zâmbia, o Green Eagles local por 2-1, em jogo da primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupo da Liga dos Clubes Campeões de África em futebol.

Mabululu, aos 29 minutos, e Kilá, aos 85, marcaram os golos dos tetra-campeões angolanos, enquanto Shamende, aos 77, apontou o tento dos anfitriões.

O desafio de resposta acontece no próximo dia 29 no estádio 11 de Novembro.

Os “Agostinos” pretendem repetir a proeza da edição de 2018, em que atingiram as meias-finais, fase em que foram afastados pelo Esperance de Tunis, muito por culpa do árbitro zambiano Janny Sikazwe, que teve uma actuação tendenciosa. Na edição a seguir (2018/19), os angolanos não tiveram a mesma sorte, ao serem eliminados logo na primeira pré-eliminatória pelo AS Otoho do Congo Brazzaville.