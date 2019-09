Rússia não pegará empréstimos na moeda norte americana até 2021

O Ministério das Finanças da Rússia informou hoje, que o país, não pegará empréstimos em dólares americanos até 2021, escreve a Sputnik, realçando que “Vamos pedir emprestado em outras moedas que não sejam o dólar”, declarou o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov.

“Este ano não temos planos de pedir mais empréstimos em mercados estrangeiros, temos cumprido o nosso programa e até mesmo o ultrapassamos. No próximo ano, veremos para além do euros, mas talvez em yuanes [chineses]”, afirmou Siluanov.

Em Março, o ministério russo emitiu euro-obrigações no valor de € 2,7 bilhões (R$ 12,2 bilhões) com vencimento para 2035. Três meses depois, o departamento financeiro emitiu euro-obrigações adicionais no valor de € 1,37 bilhão (R$ 6,17 bilhões) para vencer em 2029 e € 900 milhões (R$ 4 bilhões) em 2035.