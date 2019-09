Rio de Janeiro: Incêndio em hospital faz pelo menos 11 mortos

Incêndio terá sido provocado por um curto-circuito e teve início no edifício mais antigo do hospital.

Um fogo atingiu na quinta-feira um hospital na Zona Norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, provocando, pelo menos, 11 mortos, com pacientes a serem retirados do local em macas, segundo o jornal O Globo.

De acordo com o jornal brasileiro, a direção do hospital considera que o incêndio terá sido provocado por um curto circuito no gerador de um dos prédios. Devido às chamas, os funcionários retiraram os pacientes do Hospital Badim, localizado no bairro de Maracaná, médicos e enfermeiros montaram uma espécie de hospital de campanha, ao ar livre, com colchões alinhados na rua, para continuar a atender os pacientes.