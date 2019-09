Procurador do Estado de Praga suspende investigações contra PM Babis

O procurador do estado de Praga interrompeu as investigações criminais contra o primeiro-ministro Andrej Babis, seus familiares e outros, informou o escritório do advogado nesta sexta-feira, avança a Euronews.

As investigações sobre acusações de fraude relacionadas a subsídios da União Europeia representaram o maior desafio à carreira política de Babis. Ele negou qualquer irregularidade.

A investigação foi a principal razão pela qual vários partidos políticos tchecos se recusam a cooperar com o movimento populista ANO, de Babis. Ele administra uma administração minoritária junto com os social-democratas de centro-esquerda, que devem se apoiar nos votos do Partido Comunista para garantir a maioria no parlamento.