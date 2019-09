Presidente da República assiste exéquias de Mugabe

VOA

O Presidente da República, João Lourenço, partiu hoje da cidade do Luena com destino a Harare, capital zimbabweana, para participar, sábado (14), na cerimónia fúnebre em homenagem ao ex-chefe de Estado do Zimbabwe, Robert Mugabe.

De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República distribuída à Angop, o Chefe de Estado regressa sábado a Luanda, depois da realização das exéquias.

O líder e nacionalista do Zimbabwe, Robert Mugabe, que governou o país desde a independência em 1980 até sua renúncia em 2017, faleceu sexta-feira (6) aos 95 anos num hospital, em Singapura, onde recebia tratamento médico, há cinco meses.