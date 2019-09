por causa do Brexit, companhia Wizz Air antevê aumento de custos

As empresas húngaras com negócios no Reino Unido começaram a preparar-se para o “Brexit.” O clima de incerteza em relação a uma saída, com ou sem acordo, deixa antever um agravamento dos custos operacionais, motivo pelo qual muitos empresários optam pela cautela.

A companhia aérea de baixo custo Wizz Air é um exemplo. Com vários voos para o Reino Unido, teve de reajustar-se para garantir a perenidade das actividades no território, constatou a Euronews.

“A coisa mais importante que fizemos foi estabelecer uma nova companhia aérea no Reino Unido, uma entidade legal separada, ainda sob a marca Wizz Air, mas legalmente autónoma, regida pela Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido. Assim garantem-se os direitos de voar para dentro e fora, como uma companhia área do Reino Unido.

Não obstante qualquer separação do Reino Unido da União Europeia, somos capazes de voar para todos os mercados para onde voamos actualmente”, explica, em entrevista à Euronews, o director-executivo da Wizz Air, Stephen Jones.

Um cenário de “Brexit” sem acordo significa que os resultados da harmonização alcançados na última década, em áreas como as comunicações móveis ou a protecção do consumidor, irão desaparecer.

As taxas de roaming, por exemplo, poderão voltar. Mas para as empresas estrangeiras também se adivinham consequências, o que levou muitas a procurar apoio de consultores e advogados.

“Mesmo depois de um ‘Brexit’ sem acordo, haverá um ambiente regulatório que governará a relação entre o Reino Unido e a União Europeia, mas isto representará um retrocesso de décadas em comparação com o ambiente legal harmonizado da actualidade”, refere Adam Kaplonyi, advogado da consultora KPMG.

Kaplonyi sublinhou que isso poderia ser evitado com a adoção de legislação europeia no direito interno pelo Parlamento britânico. O processo, referiu, já está em curso, mas ainda não acabou.