Professores angolanos contra candidatos sem formação no novo estatuto (DR)

Município do Mucaba necessita mais de 100 professores

Município do Mucaba necessita mais de 100 professores

Angop

No concurso público de 2018, o município do Mucaba beneficiou de 51 novos professores, das mil e duzentas vagas atríbuidas à província.

Em declarações à Angop, o responsável referiu que 115 são para reforçar o ensino primário, 32 para o I ciclo local e 20, para o II ciclo.

Actualmente, a Direcção Municipal de Educação de Mucaba controla 488 professores, número insuficiente para responder as necessidades dos 16 mil alunos matriculados no municipio, nos três níveis do ensino de base existentes.

Apesar da situação, João Moniz avança que o Ministério da Educação, no seu plano para concurso público para 2019, contempla mais vagas de professores para o município.

Para melhorar igualmente o processo de ensino e aprendizagem em Mucaba, disse, até 2020, terá mais cinco novas escolas, atendendo que tem actualmente 48 escolas, dos quais 43 do ensino primário, quatro do I Ciclo e um para o II Ciclo.

O sistema de ensino no Uíge conta com 14 mil 328 professores no total.

O municipio de Mucaba posssui uma população estimada em 41.008 habitantes, segundo dados do Censo da População realizado em 2014.