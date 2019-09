Município de Icolo Bengo realiza Festcacusso

O 1º Festival do Cacusso (Festcacusso), que tem como objectivo apresentar as potencialidades produtivas e gastronómicas do município de Icolo e Bengo, foi aberto hoje (sexta-feira) em Catete, município de Icolo e Bengo. (DR)

Enquadrado nas festividades do mês de Setembro em homenagem ao fundador da Nação angolana, António Agostinho Neto, o Festcacusso vai mostrar as potencialidades da produção de cacusso da região.

Em declarações hoje (sexta-feira), à Angop, o promotor do festival, Chilola de Almeida, disse que o Festcacusso vai proporcionar aos turistas 10 dias de apreciação dos vários pratos feitos a base do referido peixe, desde o mufete ao cacusso seco e defumado.

Para o director das pescas local, João Domingos, o Festcacusso é uma oportunidade para o município apresentar aos citadinos de Luanda a qualidade e diversidade de cacusso de Icolo e Bengo.

O responsável deu a conhecer que o município captura uma quantidade elevada de cacusso por semana, por estar próximo de dois grandes rios, o kwanza e zenza.

Para além destes dois grandes rios, acrescentou, existem na municipalidade oito lagoas, com destaque para o da Lalama, guimbe, fufu no Zenza do Golungo, onde mais de mil pescadores fluviais realizam as suas actividades.