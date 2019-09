João Lourenço encontra-se com homólogo Zimbabweano

Angop

O Presidente da República, João Gonçalves Lourenço, manteve, na noite de sexta-feira, em Harare, um encontro de cortesia com o seu homólogo zimbabweano, Emmerson Mnangwagua.

O encontro de cerca de 15 minutos, a que assistiram membros do seu Gabinete, teve lugar no Palácio Presidencial, pouco depois da chegada do Presidente João Lourenço a Harare para participar nas exéquias do antigo presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe.

À sua chegada a Harare, o Chefe de Estado angolano foi recebido pelo ministro zimbabweano dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional, Sibusiso Busi Moyo.

O embaixador de Angola, no Zimbabwe, Agostinho Tavares da Silva Neto, esteve, igualmente, presente no acto de recepção do Estadista angolano.

No Aeroporto Internacional Robert Gabriel Mugabe, o Presidente João Lourenço assinou o livro de condolências aberto em homenagem ao nacionalista zimbabweano que governou o país desde a independência, em 1980, até ao seu afastamento em 2017.

Robert Mugabe morreu na semana passada, aos 95 anos, num hospital de Singapura onde esteve em tratamento desde Abril do corrente ano.