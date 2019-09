JLo aprova crédito de 16 milhões USD para suas deslocações

O Presidente da República aprovou a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Estado (OGE) no valor de 5,9 mil milhões de kwanzas, equivalente a 16,3 milhões de dólares, para pagamento das suas despesas com a agenda interna e internacional. A informação consta do Decreto Presidencial n.º 274/19, de 4 de Setembro.

Segundo o Novo Jornal Online, o documento assinala que o referido montante será atribuído “faseadamente, em função das disponibilidades financeiras”.

Quanto à guarda do valor, o decreto assinado por João Lourenço avança que o crédito adicional aberto nos termos do diploma “é afecto à Unidade Orçamental – Secretaria-Geral do Presidente da República”.