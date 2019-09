Trajectória de Neto deve estar em manuais escolares

Os alunos do ensino médios na província do Cunene sugerem a abertura da jornada em alusão ao Dia do Herói Nacional (17 de Setembro), que a trajectória da vida e obra de António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, seja inserido em manuais escolares dos vários níveis de ensino, soube a Angop.

António Paciência, aluno do Magistério Primário de Ondjiva, justifica que as pessoas, sobretudo os jovens, ouvem falar de Neto mas não conhecem a sua vida e obra como médico, político e homem da cultura, daí ser preciso que esteja nos manuais escolares para se passar o legado.

Witi Lutumba, estudante do Instituto Técnico de Saúde, afirmou que alguns textos falam de Neto mas de forma resumida, afirmando que o viável é criar uma cadeira que retrata os seus feitos.

Afirmou que a história de Neto não deve ser estudada apenas de forma fechada como acontece, considerando que os conhecimentos devem ser expandidos com mais palestras, debates nas escolas para ajudar no desenvolvimento psicólogo e cientifico do estudante.

Nascido em 17 de Setembro de 1922, em Icolo e Bengo, a 60 quilómetros a norte de Luanda, Agostinho Neto morreu em Moscovo, capital da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a 10 de Setembro de 1979, por doença.

Homem de cultura e de poesia, o Herói Nacional fez parte da geração de estudantes africanos que viria a desempenhar um papel decisivo na independência dos seus países, naquela que ficou designada como a guerra colonial portuguesa.