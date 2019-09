Burkina Faso: Alimentos com pesticidas são causa “provável” da morte de 18 pessoas

Dezoito pessoas morreram nos primeiros dez dias de setembro, vítimas de uma provável intoxicação de alimentos contaminados com pesticidas em duas regiões do Burkina Faso, disse o ministro da Saúde do país, Claudine Lougué.

“Houve uma tragédia em Lapiou, uma vila na comuna de Dydir, na província de Sanguié, em 01 de setembro, [onde] lamentamos a perda de 13 pessoas da mesma família, que faleceram após terem consumido alimentos locais contaminados com pesticidas”, afirmou o ministro em comunicado.

“Na noite de segunda-feira, 09 de setembro de 2019, o Ministério da Saúde foi novamente alertado pela Diretoria Regional de Saúde do Centro-Leste sobre casos incomuns de morte no distrito de saúde de Pouytenga”, continuou.

“Catorze pessoas estão mal, e infelizmente, lamentamos a morte de cinco”, elevando o número de mortos para 18, afirmou ainda Lougué no mesmo comunicado.

De acordo com a Lusa, o ministro referiu que, “após investigação inicial levado a cabo por uma equipa da unidade de saúde do distrito de Pouytenga, suspeita-se de uma intoxicação alimentar em massa, como uma causa provável”.

Como parte da investigação, “os restos de alimentos suspeitos foram guardados” para “amostras para análises toxicológicas e biológicas que serão feitas”.

Ontem, ao final da tarde, cerca de 12 pacientes continuavam sob vigilância médica, mas sem prognóstico reservado, segundo uma fonte do hospital local.